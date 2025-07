Scherzi a Parte con Max Giusti a Canale 5 si pensa al ritorno dello storico programma

Scherzi a parte, il celebre show di Max Giusti potrebbe presto tornare sul piccolo schermo grazie a Mediaset. Dopo un’uscita di scena nel 2022, le speranze di riaccendere i riflettori sono alte: il successo del format e la comicità del nuovo conduttore promettono di riportare il programma alla sua gloria. Con una ripresa prevista per la stagione 2025-2026, il pubblico aspetta con ansia questa entusiasmante rinascita. Continua a leggere.

Il programma ha chiuso i battenti nel 2022, dopo un’edizione deludente sul fronte degli ascolti. Mediaset starebbe pertanto pensando di rispolverare il format e di affidarlo al comico romano, ingaggiato un mese fa, in vista della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scherzi a Parte con Max Giusti, a Canale 5 si pensa al ritorno di un programma storico; Max Giusti: «Compio 50 anni ma non è che l’inizio»; Deal with it, il programma di scherzi anche a Firenze.

