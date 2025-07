Macerata malore fulminante nel cantiere della ferrovia | muore operaio di 51 anni Erano le 11.30 | il divieto di lavorare al caldo scattava alle 12.30

Tragedia questa mattina a Macerata, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita a causa di un malore fulminante nel cantiere della ferrovia a Sforzacosta. L'incidente si è verificato alle 11.30, poco prima dell'entrata in vigore del divieto di lavorare al caldo previsto per le 12.30. Un dramma che scuote tutta la comunità, lasciando aperti molti interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei lavoratori in condizioni estreme.

