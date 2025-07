Balerdi Juve | Tudor spinge per il difensore lui può concretizzarsi se… Così potrebbe arrivare la fumata bianca nell’operazione

La Juventus si prepara a rinforzare la retroguardia sotto la guida di Tudor, e tra i nomi in cima alla lista spicca Leonardo Balerdi. Il difensore potrebbe presto diventare un nuovo volto bianconero, grazie all’ottimismo che circola intorno all’affare. Se tutto andrà secondo i piani, la fumata bianca potrebbe presto scoccare, segnando un passo decisivo nella costruzione della nuova Juve. La partita è ancora aperta, ma le premesse sono promettenti.

Balerdi Juve: Tudor garantisce, lui può arrivare se. Così potrebbe concretizzarsi la fumata bianca nell’affare. La costruzione della nuova Juve di Igor Tudor passa inevitabilmente dal rafforzamento della difesa. Il tecnico croato attende almeno un paio di innesti di qualità, adatti al suo sistema a tre, e in cima alla sua lista dei desideri c’è un nome che conosce molto bene: Leonardo Balerdi. Come riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera sta lavorando per accontentare il suo allenatore, ma la strada per arrivare al difensore argentino è tutt’altro che in discesa. Un pupillo di Tudor per la difesa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve: Tudor spinge per il difensore, lui può concretizzarsi se… Così potrebbe arrivare la fumata bianca nell’operazione

In questa notizia si parla di: juve - tudor - concretizzarsi - così

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Da Tudor a Gatti, passando per McKennie e Savona: la Juventus intensifica il lavoro sui rinnovi; Juve, è caso Tudor dopo la Champions: Non vado al Mondiale senza conferma. L'annuncio dopo le voci su Conte; Tuttosport - La Juventus vira su Gasperini dopo il 'no' di Conte: contatti avviati, si tenta il sorpasso sulla Roma.