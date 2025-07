LIVE Cobolli-Mensik 6-2 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il romano tiene la battuta e fallisce due chance di doppio break

Live dal cuore di Wimbledon 2025, il talento romano Cobolli Mensik si confronta con avversari agguerriti nel secondo set. Tra grandi scambi e nervi tesi, ogni punto racconta una storia di passione e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Con il cross di rovescio riapre il game Mensik. 40-15 Gran prima! Avanti Flavio! 30-15 ACE! 15-15 In rete la smorzata del romano. 15-0 Mamma mia, sbaglia la risposta di dritto sulla seconda il ceco. 1-2 Si salva il ceco. Già rimpianti per il romano! A-40 Altro ace. 40-40 Sono due le chance fallite dal romano, nel primo set furono 6 proprio nel 3° gioco del parziale. 40-A Serve&volley ma non controlla la volèe di rovescio Mensik. Seconda chance. 40-40 Niente, doppio fallo. Zero continuità. A-40 Prima vincente. 40-40 Ace (3°). 30-40 Clamoroso dritto comodo messo in rete dal ceco, palla break! 30-30 Doppio fallo (4°). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Mensik 6-2, 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il romano tiene la battuta e fallisce due chance di doppio break

