Papa | vero ascolto in cuorenon orecchie

Oggi, tra social e dispositivi digitali, rischiamo di perdere il contatto autentico con noi stessi e con Dio. Papa Francesco ci invita a riscoprire l’importanza dell’ascolto vero, quello del cuore, dove il Signore parla e ci guida. Solo ascoltando profondamente il nostro interno possiamo trovare la vera essenza della nostra fede e del nostro cammino di vita. È nel silenzio del cuore che si svela la voce di Dio, e questa scoperta cambia tutto.

15.00 "Oggi, così spesso,perdiamo la capacità di ascoltare davvero. Ascoltiamo la musica, abbiamo le orecchie costantemente invase da ogni tipo di input digitali, ma a volte dimentichiamo di ascoltare il nostro cuore".Così il Papa ricevendo insegnanti di scuole cattoliche del Regno Unito e giovani della Diocesi di Copenhagen. "E' nel nostro cuore che Dio ci parla, ci chiama e ci invita a conoscerlo e a vivere nel suo amore. Attraverso questo ascolto potreste permettere alla grazia di rafforzare la vostra fede", spiega. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cuore - papa - ascolto - orecchie

Perù, Eten la città eucaristica nel cuore di Papa Leone XIV - Inizia un nuovo capitolo del nostro viaggio nella diocesi di Chiclayo, alla scoperta di Eten, la città eucaristica profondamente amata da Papa Leone XIV.

#PapaLeoneXIV alla #CEI: "E' necessario uno slancio rinnovato nell’annuncio e nella trasmissione della #fede. Si tratta di porre #Gesù #Cristo al centro e, sulla strada indicata da Evangelii Gaudium, aiutare le persone a vivere una relazione personale c Vai su Facebook

Il Papa: abbiamo le orecchie invase da input digitali e non ascoltiamo il cuore; Primum audire; Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: Francesco e Leone XIV, l’urgenza dell’ascolto.

Il Papa: abbiamo le orecchie invase da input digitali e non ascoltiamo il cuore - Approfittate di questa occasione per ascoltare, per pregare, affinché possiate sentire più chiaramen ... Come scrive askanews.it

Papa Leone XIV, oggi ascoltiamo sempre qualcosa ma dimentichiamo di ascoltare il cuore - Ascoltiamo musica, abbiamo le orecchie costantemente inondate da ogni tipo di input digitale, ma a volte dimentichiamo ... Riporta acistampa.com