Ottocento immobili confiscati alla mafia per le famiglie palermitane in difficoltà

Ottocento immobili confiscati alla mafia a Palermo saranno destinati alle famiglie in difficoltà, grazie a un innovativo protocollo tra Comune, Legacoop Sicilia e Cna, siglato durante «Madrea - La cooperazione in festa». Un passo importante verso il recupero sostenibile e il rilancio economico della città, trasformando beni sequestrati in opportunità di rinascita sociale. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione possa cambiare il volto di Palermo e offrire speranza a chi ne ha più bisogno.

Ottocento immobili confiscati alla mafia andranno alle famiglie palermitane grazie a un protocollo di intesa tra Comune di Palermo, Legacoop Sicilia e Cna (Confederazione nazionale della Piccola e Media impresa) firmato durante «Madrea - La cooperazione in festa», in corso all'Orto Botanico. L'intento è quello di costruire un vero processo sostenibile per recuperare circa 800 immobili già confiscati.

