La folla ai funerali di Diogo Jota e il fratello l’addio dei compagni di squadra La scelta del Liverpool per aiutare la famiglia – Il video

Nel giorno dei funerali di Diogo Jota e del fratello André, la solidarietà del Liverpool si fa sentire forte e chiara. La squadra ha deciso di continuare a versare lo stipendio di Jota direttamente alla famiglia, un gesto di vicinanza e sostegno in un momento di immenso dolore. Un esempio toccante di come il calcio possa unire e consolare anche nelle prove più dure. La scelta del club testimonia il valore della solidarietà e dell’affetto che trascende il campo.

Il Liverpool ha deciso di continuare a versare lo stipendio di Diogo Jota direttamente alla famiglia del calciatore portoghese, scomparso tragicamente insieme al fratello André in un incidente stradale in Spagna. La notizia arriva nel giorno dei funerali dei due fratelli, celebrati a Gondomar, in Portogallo, alla presenza di familiari, compagni di squadra e personalità del mondo del calcio. L’attaccante aveva un contratto fino al 2027 con uno stipendio di circa 140mila sterline alla settimana, pari a 162mila euro, che significa un totale di 14 milioni di euro che il club inglese verserà alla famiglia portoghese. 🔗 Leggi su Open.online

Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni: tutto quello che sappiamo sull'incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello. Sabato i funerali - Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo.

