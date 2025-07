Kelly chiude la sua prima stagione alla Juventus e pensa già alla prossima | cosa ha scritto il difensore bianconero ecco il suo messaggio – FOTO

Lloyd Kelly si congeda dalla sua prima avventura alla Juventus, riflettendo sulla stagione appena trascorsa e guardando con entusiasmo al futuro. Attraverso un toccante messaggio su Instagram, il difensore britannico ha condiviso emozioni e speranze, lasciando intendere che questa è solo l’inizio di un percorso ancora più brillante. Ma cosa ha scritto esattamente? Scopriamolo insieme.

Kelly, difensore della Juve, ha voluto chiudere la sua prima stagione alla Juve attraverso questo messaggio. Ecco le sue parole. Attraverso il suo profilo Instagram, Lloyd Kelly ha voluto concludere con questo messaggio la sua prima stagione in bianconero, facendo calare il sipario dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LCK (@lloydkelly) PAROLE – «Il viaggio in America è finito ma c’è tanto da migliorare per la prossima stagione. Ci riposiamo e poi ci prepariamo ancora». Arrivato a gennaio dal Bournemouth per rinforzare un reparto in difficoltà , Lloyd Kelly ha completato i suoi primi sei mesi con la maglia della Juventus con un bilancio positivo, dimostrandosi un innesto affidabile e funzionale al progetto tecnico di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com