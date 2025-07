Ex moglie e figlia cambiano casa per sottrarsi al suo controllo | le trova e fa irruzione di notte

Una decisione drastica, un gesto impulsivo e il rischio di perdere tutto: questa è la storia di un uomo di 70 anni di Ferentino, le cui azioni hanno portato all’arresto domiciliare. La vicenda mette in luce i confini sottili tra amore e ossessione, e ci invita a riflettere sulle conseguenze di comportamenti estremi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda intricata e sorprendente.

Così un uomo di 70 anni di Ferentino è finito agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa sarebbe la famosa integrazione tanto decantata dalla sinistra italiana? Chi picchia la moglie perché vuole avere la libertà di uscire di casa sola, senza il permesso del marito, non merita assolutamente di stare in Italia. Onore alla figlia dodicenne che n Vai su Facebook

