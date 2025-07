Trump torna sui dazi con 12 lettere minaccia all’Ue

Donald Trump torna a scuotere gli equilibri commerciali globali con nuove minacce di dazi all’UE, mentre si avvicina una scadenza cruciale. Ha firmato circa 12 lettere destinate ai partner commerciali, simbolo di un approccio deciso e in movimento. La tensione sui dazi, in particolare sul settore agroalimentare, alimenta l’incertezza, lasciando il mercato in allerta: quello che spaventa è come questa escalation possa influenzare l’intero sistema economico internazionale.

Donald Trump è tornato a parlare di dazi. Si avvicina la scadenza del 9 luglio e per questo ha annunciato di aver firmato circa 12 lettere (non è ancora confermato il numero) destinate ai partner commerciali. Queste dovrebbero essere spedite lunedì. Trump ha definito l’invio delle lettere come passo positivo per entrambe le parti, ma intanto torna a minacciare l’Ue con dazi al 17%, in particolare sul lettore agroalimentare. Quello che spaventa di più è la possibilità di non arrivare a un accordo, esito meno auspicabile persino di un compromesso sbilanciato a favore degli Stati Uniti. ioltoc tag=”h2? Le 12 lettere: nuove “minacce” di Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trump torna sui dazi con 12 lettere minaccia all’Ue

In questa notizia si parla di: trump - dazi - lettere - torna

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Vae victis! “Lettere a ogni Paese per dire quali dazi dovranno pagare” Bombardato l’Iran e passata la finanziaria, Trump torna da vincitore alla guerra commerciale mondiale per dettare le condizioni al mondo E celebra il 4 luglio con una salva di missive e una - X Vai su X

«Lettere a ogni paese per dire quali dazi dovranno pagare»: bombardato l’Iran e passata la finanziaria, Trump torna da vincitore alla guerra commerciale mondiale. E celebra il 4 luglio con una salva di missive e una parata di cacciabombardieri nel cielo di Wa Vai su Facebook

Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi: partiranno lunedì; Dazi, Trump: firmate 12 lettere per Paesi partner, offerte «prendere o lasciare»; Dazi, Trump: “Entro lunedì manderò 12 lettere”. E minaccia tariffe del 70% per alcuni Paesi.

Trump torna sui dazi con 12 lettere minaccia all’Ue - Trump annuncia l’invio di 12 lettere ai partner commerciali a tema dazi: “Prendere o lasciare”. Come scrive quifinanza.it

Dazi, Trump firma lettere per 12 Paesi, dalla Cina alla Ue: prendere o lasciare, offerte non negoziabili - Le missive saranno spedite lunedì 7 luglio ... Riporta milanofinanza.it