Se l' Islam radicale alberga nel cuore dell' Europa

L'odio e l'intolleranza alimentano il buio che si insinua nel cuore dell'Europa, minacciando valori e memorie condivise. A Udine, un atto vandalico sulla pietra d'inciampo dedicata a Leone «Nello» Jona, deportato e ucciso ad Auschwitz, è un doloroso segnale di una crescente inquietudine. Questa scritta, “Gaza”, non è solo una mancanza di rispetto, ma un chiaro avvertimento di un vento criminale che si alimenta di rancore e divisioni. È tempo di affrontare con fermezza questa deriva.

