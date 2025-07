Asse Inter-Genoa | si studia doppia operazione in chiave mercato Tre i giocatori coinvolti

L'asse tra Inter e Genoa si approfondisce con due possibili operazioni di mercato, entrambe ancora in fase embrionale ma destinate a cambiare il volto delle rispettive rose. La prima coinvolge uno scambio tra Koni De Winter e Valentin Carboni, mentre la seconda riguarda Morten ... Un'opportunità che potrebbe aprire nuovi orizzonti, lasciando gli appassionati in trepidante attesa di sviluppi concreti.

Inter e Genoa potrebbero presto sedersi al tavolo per portare avanti quelle che, al momento, sono solamente delle semplici idee il cui futuro è tutto da scrivere e decifrare. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le operazioni di cui Inter e Genoa potrebbero rendersi protagoniste sono due, l'una slegata dall'altra. La prima è quella che vede coinvolti Koni De Winter e Valentin Carboni in uno scambio, l'altra è relativa a Morten Frendrup, che già da tempo sembrerebbe essere monitorato dalla società nerazzurra come innesto nel mezzo. De Winter-Carboni. Lo scambio tra De Winter e Carboni potrebbe essere intesa come la classica situazione win-win, insomma, vincerebbero tutti.