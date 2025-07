Calha va al Gala? Ecco come giocherebbe l' Inter se coronasse il sogno Ederson

Calha si prepara ad affrontare il grande palco del gala, puntando a coronare il sogno nerazzurro: portare Ederson all’Inter. Il brasiliano dell'Atalanta rappresenta un mix di aspirazione e strategia per i milanesi, pronti a colmare il vuoto lasciato dal turco in regia. Ma quali sono i pregi e i difetti di questa potenziale sostituzione? Scopriamo insieme se questa mossa potrebbe fare la differenza nel cammino nerazzurro verso la conquista…

Il brasiliano dell'Atalanta è un mix tra sogno e obiettivo dei nerazzurri, che in caso di addio del turco dovrebbero colmare il vuoto lasciato in regia. Pregi e difetti di un'eventuale sostituzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calha va al Gala? Ecco come giocherebbe l'Inter se coronasse il sogno Ederson

In questa notizia si parla di: sogno - calha - gala - ecco

Immaginiamo che la richiesta dell'Atalanta per Ederson sia di 55-60 milioni di euro. In caso di cessione di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri potrebbero interessarsi fortemente al brasiliano. - Manuele Baiocchini, Sky Sport Vai su Facebook

Gala-Inter, primi contatti per Calhanoglu. Tutto dipende da Osimhen; Rovella e un nuovo nome per il centrocampo. Sogno Ederson. Dumfries, confermata la clausola. Inter, tutto il calciomercato LIVE; Calhanoglu, non solo Gala. Pronta maxi offerta da Inzaghi?.

Perugia e Galà dell'avvocatura: ecco chi ha vinto il premio Castellini e chi è il Sogno proibito - Il Messaggero - Galà dell'avvocatura, come è ormai tradizione, anche quest'anno si è svolta la festa degli auguri di Natale dell'Aiga, l'associazione italiana ... Segnala ilmessaggero.it