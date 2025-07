Tragedia in Texas continua la ricerca dei dispersi | tra di loro 25 bambine l' annuncio disperato

La tragedia in Texas si fa sempre più grave: tra i dispersi ci sono 25 bambine, e l'ansia cresce mentre prosegue senza sosta la ricerca di sopravvissuti. L'annuncio disperato della speranza ancora viva si unisce al dolore per le vittime di questa devastante alluvione che ha sconvolto la regione. La comunità si stringe in un abbraccio di solidarietà, pronta a ricostruire dalle ceneri di questa immane catastrofe.

Prosegue la conta dei danni e delle vittime del terribile alluvione che si è abbattuto nella notte tra venerdì e sabato.

Tragedia in Texas: alluvione devasta un campo estivo, almeno 24 vittime e 23 ragazze disperse - Una tragedia immane scuote il Texas occidentale: un’alluvione improvvisa e devastante ha straripato nel giro di 45 minuti, lasciando dietro di sé dolore e sgomento.

Almeno 24 morti confermati e un numero imprecisato di dispersi, fra cui venti ragazze e molti bambini, a causa di una inondazione improvvisa che ha spazzato via alcuni campeggi dove erano in corso centro estivi e campi scout in Texas. La tragedia è stata pr Vai su Facebook

