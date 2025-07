Posta per i partner commerciali degli Usa | da Trump nuove offerte unilaterali sui dazi

In un colpo di scena che scuote le relazioni commerciali globali, Donald Trump annuncia nuove offerte unilaterali sui dazi, poco prima della scadenza della tregua di 90 giorni. Con lettere già firmate e pronte a partire, il presidente statunitense invia un messaggio deciso ai partner europei e asiatici, sottolineando come le misure protezionistiche possano ridefinire gli equilibri economici. La questione ora si fa cruciale: cosa comporterà questa mossa per il commercio internazionale?

A un soffio dalla scadenza della tregua dei 90 giorni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere di aver firmato delle lettere indirizzate ai partner commerciali di Washington sull'applicazione dei nuovi dazi, anticipando che probabilmente 12 saranno spedite lunedì 7 luglio. "È più facile spedire una lettera in cui si dice, 'ascoltate, sappiamo che abbiamo un certo deficit, o in alcuni casi un surplus, ma non molto. Ed ecco quello che dovete pagare per fare affari con gli Stati Uniti'. Lo abbiamo fatto con la Gran Bretagna ed è stato positivo per le due parti. Lo abbiamo fatto con la Cina, e penso che sia molto positivo per le due parti", ha aggiunto.

