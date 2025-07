Altro che 3-5-2 | c’è un indizio importante su come giocherà il Milan di Allegri

Altro che 3-5-2: il vero segreto del Milan di Allegri risiede nella sua capacità di adattarsi e personalizzare il gioco, partendo dalle qualità dei singoli. Allegri non si affida a schemi predefiniti, ma osserva, sceglie e plasma la squadra in base ai suoi uomini migliori. È questa flessibilità che può fare la differenza tra un successo momentaneo e una vera rivoluzione tattica. Il nuovo Milan prenderà forma proprio così.

Niente moduli preconfezionati: Allegri osserva, sceglie e adatta. Il nuovo Milan prende forma partendo dai suoi uomini migliori, non dai numeri sulla lavagna – serieanews.com Primo giorno di scuola, e viene da dire. finalmente! Massimiliano Allegri ha accolto i suoi nuovi calciatori nel primo giorno a Milanello e naturalmente c'è grande curiosità per capire come poi schiererà in campo il suo undici rossonero. Si sono fatte varie ipotesi su quello che sarà lo schieramento tattico preferito di Allegri, che in carriera ha interpretato un po' tutti i sistemi di gioco.