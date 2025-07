Walker al Burnley il video dell' annuncio è il più insensato di sempre?

Il trasferimento di Kyle Walker al Burnley ha preso una piega inaspettata: l'annuncio ufficiale, accompagnato da un video decisamente bizzarro, ha fatto il giro del web. Dopo mesi di altalene con la maglia del Milan, l'ex Manchester City ha scelto un modo originale per presentarsi al nuovo club, coinvolgendo addirittura Lionel Richie e il suo celebre "Hello". Un annuncio che resterà impresso, tra sorrisi e sorprese.

Dopo sei mesi di alti e bassi con la maglia del Milan, Kyle Walker è diventato un nuovo giocatore del Burnley. Il club inglese ha deciso di dare l'ufficialità dell'affare con un video alquanto bizzarro che vede protagonista l'ex Manchester City e la star della musica Lionel Richie nel videoclip di "Hello", uno dei suoi più grandi successi. "Ciao, sono io quello che stavi cercando?", canta Richie: la risposta di Walker è al limite dell'assurdo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Walker al Burnley, il video dell'annuncio è il più insensato di sempre?

