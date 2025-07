Gioia e rivoluzione al concerto degli Oasis

Camminando per le vie di Cardiff, in questi giorni, è impossibile non imbattersi nella scritta Oasis. È ovunque: sulle affissioni pubblicitarie, sulle magliette, sugli immancabili bucket hat. Ma più di tutto, a risaltare, sono le felpe della nuova collezione nata dalla collaborazione tra la band di Manchester e Adidas, indossate da migliaia di persone, quasi a dimostrare a tutti il motivo per cui erano lì. Andrew, un ragazzo arrivato in mattinata da Bristol, mi ha raccontato che le code al temporary shop dedicato agli Oasis, aperto lo scorso 26 giugno, non sono mai finite. Chiunque conosca, mi dice, è andato a comprare qualcosa, una felpa o una delle tante maglie da calcio vintage, per portare addosso un pezzo di questa storia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gioia e rivoluzione al concerto degli Oasis

Cardiff, Europa | Gioia e rivoluzione al concerto degli Oasis.

