LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini in fuga caduta per Ganna

Segui con noi l'emozionante tappa odierna del Tour de France 2025, un duello tra velocità, strategia e imprevisti. Tra fughe audaci e cadute, i protagonisti si sfidano sotto il sole e il vento.

14.59 Ritmo forsennato nel gruppo, il vento potrebbe creare ventagli. 14.56 In questo momento Ganna si trova a circa 2 minuti di distacco dal gruppo principale. 14.54 L'italiano sembra poter essere in grado di ripartire. 14.52 Caduta per Filippo Ganna. 14.50 UAE e Visma sono schierate in testa al gruppo. 14.47 Scende a 1'45" il vantaggio della fuga. 14.44 44,3 kmh la media della prima ora di gara. 14.41 Quinn Simmons guida il gruppo principale. 14.38 Benjamin Thomas conquista il primo GPM del Tour numero 112. 14.36 Accelerata dei fuggitivi. 14.35 Inizia la Côte de Notre Dame de Lorette (1 km al 7,6% di pendenza media).

