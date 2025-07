Calciomercato Kean firma dopo il 15 luglio | l’annuncio

Il calciomercato di Kean si infiamma: il talento bianconero firma dopo il 15 luglio, alimentando entusiasmo e attese tra i tifosi. Sospeso tra sogni e sorprese, l’attaccante della Fiorentina si prepara a una nuova avventura in Serie A, con un possibile colpo di scena da Milano. Le prossime ore saranno decisive per svelare il suo futuro e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. L’attesa è ormai alle stelle: la suspense è tutta da vivere.

Moise Kean è pronto per una nuova sfida in Serie A, ma spunta co sì la destinazione a sorpresa. Un nuovo annuncio è in arrivo da Milano: la nuova strategia da conoscere Saranno ore decisive per conoscere subito il futuro dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Una voglia immensa di continuare a crescere per diventare uno dei bomber più prolifici d'Europa dopo una stagione da incorniciare. Un intreccio decisivo in ottica futuro con il dettaglio tutto da conoscere.