Vittoria Ceretti | Sarò modella per sempre A 18 anni sembravo già vecchia Il sedere non è come lo vorrei Bianca Balti? Fortissima

Vittoria Ceretti, simbolo di freschezza e talento nel mondo della moda, si conferma un'icona senza tempo. A soli 18 anni, ha attraversato le sfide dell’immagine con grazia, lasciando il segno anche in occasioni prestigiose come il matrimonio di Jeff Bezos. La sua storia è un esempio di come passione e determinazione possano trasformare una giovane modella in un’icona globale, e il suo futuro promette ancora grandi traguardi.

Da Jeff Bezos e Lauren Sánchez all'Aman a Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti al Gritti: quali sono i grandi hotel veneziani scelti dagli ospiti del matrimonio vip - Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola con star come Jeff Bezos, Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

Vittoria Ceretti nel sequel di uno spot del 2013 diventato leggenda. Emozionata? «Allora era ovunque: in tv, sulle riviste. Io avevo 15 anni, vivevo in Italia e lo vedevo sempre. Era iconico, come lo era Bianca Balti. Ora Capri e Dolce&Gabbana: è stata un’esperi Vai su Facebook

