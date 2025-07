Cina | operazione di regolazione dell’acqua e dei sedimenti presso il bacino di Sanmenxia

Ieri, nel cuore della provincia dello Henan, in Cina, il bacino di Sanmenxia ha avviato un'importante operazione di regolazione dell’acqua e dei sedimenti, con un deflusso record di 2.800 metri cubi al secondo. Questa azione mira a mantenere il delicato equilibrio del Fiume Giallo, fondamentale per l’ambiente e le comunità locali. Un passo cruciale per preservare la salute delle acque e prevenire future inondazioni.

Persone osservano l’operazione di regolazione dell’acqua e dei sedimenti presso il bacino di Sanmenxia, nella provincia cinese centrale dello Henan, il 4 luglio 2025. Ieri il bacino ha aumentato il deflusso d’acqua a un volume di 2.800 metri cubi al secondo per ripulire i sedimenti nel Fiume Giallo. Una foto aerea scattata da un drone il 4 luglio 2025 mostra una vista del bacino di Sanmenxia, nella provincia cinese centrale dello Henan. Ieri il bacino ha aumentato il deflusso d’acqua a un volume di 2.800 metri cubi al secondo per ripulire i sedimenti nel Fiume Giallo. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: operazione di regolazione dell’acqua e dei sedimenti presso il bacino di Sanmenxia

In questa notizia si parla di: bacino - acqua - sedimenti - sanmenxia

Emergenza siccità, autorità di bacino: "3 milioni di metri cubi di acqua in più negli invasi" - L'Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana ha annunciato un aumento temporaneo di 3 milioni di metri cubi di acqua negli invasi potabili, grazie alle recenti piogge.

A Suviana torna nel bacino l'acqua che aveva invaso la centrale - E' cominciato, nel bacino di Suviana, a quattro mesi dalla strage di lavoratori, il procedimento per reimmettere nel lago l'acqua che aveva invaso la centrale idroelettrica: si tratta di circa 50 ... Secondo ansa.it

Autorità di bacino, una task force per riutilizzare i sedimenti rimossi dagli invasi - Economia Autorità di bacino, una task force per riutilizzare i sedimenti rimossi dagli invasi. Da palermotoday.it