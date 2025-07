LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini in fuga gruppo vicino

Segui in tempo reale l'emozionante tappa di oggi del Tour de France 2025, con cinque uomini in fuga e il gruppo che si avvicina. Restate aggiornati per scoprire chi si impone sulle asperitĂ della corsa e come evolvono le strategie degli atleti.

14.38 Benjamin Thomas conquista il primo GPM del Tour numero 112. 14.36 Accelerata dei fuggitivi. 14.35 Inizia la CĂ´te de Notre Dame de Lorette (1 km al 7,6% di pendenza media). 14.32 I battistrada mantengono il vantaggio di 2 minuti sul gruppo. 14.29 Il gruppo sta attraversando Lens. 14.26 150 chilometri al termine. 14.23 Tutta pianura fino al primo GPM di giornata. 14.19 Circa 11 chilometri alla prima CĂ´te di questo Tour. 14.16 Sempre 2 minuti di vantaggio per la fuga. 14.13 Questi i cinque attaccanti: Jonas Rutsch (Intermarchè-Wanty), Mathis Le Berre (Arkea B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Cofidis) e Matteo Vercher (Team TotalEnergies).

