Il premio Cultura+Impresa va a BergamoScienza | la collaborazione pubblico-privato un modello vincente

Il premio Cultura+Impresa celebra quest’anno BergamoScienza, esempio eclatante di collaborazione pubblico-privato che ha trasformato l’innovazione scientifica in un modello vincente. Con oltre 66 relatori, tra cui tre premi Nobel, e più di 333.000 partecipanti, tra presenza e streaming, questa iniziativa dimostra come cultura, educazione e impresa possano insieme creare un impatto straordinario. Un riconoscimento meritato per un progetto che ispira il futuro...

Sessantasei relatori, tra cui tre premi Nobel, in 31 conferenze seguite da 333.683 persone (7.520 in presenza e 326.163 in streaming), 17 appuntamenti tra spettacoli, concerti e proiezioni, 152 laboratori, 70 scuole protagoniste con 675 docenti e 4.707 tra studenti e studentesse: sono i numeri straordinari della passata edizione di BergamoScienza, tra i vincitori della XII edizione del premio Cultura+impresa, il più importante riconoscimento italiano dedicato ai migliori progetti che nel 2024 hanno visto dialogare la cultura e le imprese. Il premio consegnato giovedì 3 luglio nella Sala Azionisti di Palazzo Edison, in Foro Bonaparte 31, a Milano, è stato creato dal laboratorio di comunicazione The Round Table con Federculture.

