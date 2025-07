Precipita aliante in Valle d’Aosta | morto il pilota

Tragedia in Valle d’Aosta, dove un aliante è precipitato nella zona di Vetan, sopra Saint-Nicolas. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze di soccorso, purtroppo il pilota non ce l’ha fatta. La comunità locale si stringe nel cordoglio mentre le autorità indagano sulle cause di questo incidente. Restate con noi per aggiornamenti su questa triste vicenda.

È morto il pilota di un aliante caduto nella zona di Vetan, sopra a Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta. Sul posto stanno operando le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari della Guardia di finanza di Entrèves e il 118. Quando i soccorritori sono arrivati posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Precipita aliante in Valle d’Aosta: morto il pilota

