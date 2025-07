Incidente mortale oggi a Rimini | chiuso tratto della via Emilia

Un tragico incidente sulla via Emilia a Rimini scuote la comunità: tre veicoli coinvolti, una vittima e due feriti. La SS9 è stata chiusa tra Miramare e Rivazzurra, creando disagi e preoccupazione tra pendolari e residenti. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e accertare le cause. Restate aggiornati per tutte le novità su questo grave episodio che ha commosso la città.

Rimini, 5 luglio 2025 – Incidente sulla via Emilia a Rimini tra due veicoli e una motocicletta: una persona è morta, mentre altre due sono rimaste ferite. Sulla SS9 “Via Emilia” è stato dunque chiuso il tratto in entrambe le direzioni, dal km 1,600 al km 2,600, ovvero approssimativamente tra la zona di Miramare e quella di Rivazzurra. Le deviazioni avvengono in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale oggi a Rimini: chiuso tratto della via Emilia

