Palmeri | L’Inter è seduta su una bomba! Il motivo

L’Inter è al centro dell’attenzione, ma non per notizie proprio positive. Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Sportitalia spiega il caos nel mondo nerazzurro. L’INTERVENTO – Tancredi Palmeri ha iniziato così il suo editoriale: « È proprio nel DNA dell’Inter fare tutto in maniera memorabile, che siano le imprese o le cadute. E così ecco che l’uscita con il Fluminense è riuscita a rovinare un Mondiale per Club. Fosse stato solo quello il problema. Il redde rationem del post partita ammesso il cappello agli ultimi due mesi di rara bizzarria, per usare un eufemismo. Ma il punto è che adesso per l’Inter può aprirsi non una crisi, ma una picchiata che può riportare il club indietro di otto anni, a prima dell’avvento di Spalletti. 🔗 Leggi su Inter-news.it