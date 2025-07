Aliante precipita in Valle d' Aosta morto il pilota

Un tragico incidente scuote la Valle d'Aosta: un aliante si schianta a Vetan, sopra Saint-Nicolas, mietendo la vita del pilota. Sul luogo dell'incidente si sono immediatamente mobilitati soccorritori, vigili del fuoco e militari, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. √ą un momento di grande dolore per tutta la comunit√† valdostana, che si stringe nel lutto per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Roma, 5 luglio¬†‚ÄstDrammatico incidente¬†in Valle d'Aosta.¬†Un aliante √® precipitato¬†nella zona di Vetan, sopra a Saint-Nicolas. Il pilota √® morto. Sul posto stanno operando le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari della Guardia di finanza di Entr√®ves e il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dello schianto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota

In questa notizia si parla di: aliante - valle - aosta - morto

Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota; Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota; Tregua dal caldo, ora il maltempo: nubifragio a Como e Bergamo, 13 voli dirottati da Orio al Serio.

Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota - Sul posto stanno operando le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari d ... Segnala ansa.it

Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota: l'incidente a Vetan, sopra Saint-Nicolas - Sul posto le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, la Guardia di finanza di Entrèves e il 118 ... Si legge su torino.corriere.it