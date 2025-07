Calciomercato Genoa dopo Ahanor in uscita anche De Winter! Parte l’asta per il difensore in attesa dell’ufficialità di Obrador

Il calciomercato del Genoa si infiamma: dopo la partenza di Ahanor all’Atalanta, anche De Winter entra nel mirino delle big. La trattativa per il giovane difensore sta accelerando, mentre si attende l’annuncio ufficiale di Obrador. I rossoblù sono al centro di un mercato intensissimo, pronti a rinforzare la rosa e prepararsi alle sfide cruciali della stagione. Riusciranno i liguri a fare il colpo ancora più grande? Solo il tempo svelerà il loro prossimo movimento.

Il Genoa ha ufficializzato la cessione del giovane difensore Honest Ahanor all’Atalanta. Il classe 2008, tra i più promettenti talenti del vivaio rossoblù, si trasferisce a Bergamo in un’operazione complessiva da 23 milioni di euro. L’accordo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, dopo Ahanor in uscita anche De Winter! Parte l’asta per il difensore in attesa dell’ufficialità di Obrador

In questa notizia si parla di: genoa - ahanor - difensore - calciomercato

Honest Ahanor: Il Talento Diciassettenne del Genoa che Fa Sognare i Tifosi – Carta d’Identità di un Predestinato - Ahanor, giovane talento del Genoa, si è messo in luce nel recente pareggio contro il Napoli, dimostrando abilità e maturità da predestinato.

Calciomercato Milan, piace Honest Ahanor del Genoa: chi è il baby terzino che ha stregato tutti Vai su Facebook

Atalanta, ufficiale un altro arrivo a titolo definitivo; Calciomercato. Genoa pronto alla cessione: visite mediche fissate per Ahanor; Il nuovo esterno offensivo è già a Zingonia, mentre per Ahanor il Genoa non fa sconti.

Calciomercato Genoa, dopo Ahanor in uscita anche De Winter! Parte l’asta per il difensore in attesa dell’ufficialità di Obrador - Parte l’asta per il difensore in attesa dell’ufficialità di Obrador Il Genoa ha ufficializzato la cessione del giovane difensore Honest ... Si legge su calcionews24.com

Honest Ahanor, l’Under 17 più costoso al mondo: affare record per l’Atalanta - Honest Ahanor all’Atalanta per 20 milioni: è il 2008 più costoso al mondo e tra i primi 10 Under 17 più pagati della storia del calcio. Secondo calcioatalanta.it