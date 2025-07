Esplosione a Roma e allarme inalazione di monossido di carbonio Pregliasco | Possibili ustioni di terzo grado e danni ai polmoni La mascherina non è efficace

Un'esplosione devastante a Roma ha coinvolto un distributore di benzina, creando panico e danni importanti. Il virologo Pregliasco avverte sui rischi per la salute, tra cui ustioni di terzo grado e danni polmonari, sottolineando l’inefficacia delle mascherine standard contro tali emergenze. La questione si traduce in una sfida complessa per la sicurezza pubblica e la tutela della salute, richiedendo interventi immediati e strategie più efficaci.

Va a fuoco un distributore di benzina nella Capitale, il commento del virologo sugli effetti legati alla salute dopo l'esplosione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Esplosione a Roma e allarme inalazione di monossido di carbonio, Pregliasco: "Possibili ustioni di terzo grado e danni ai polmoni. La mascherina non è efficace"

