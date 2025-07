LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 1-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Ricomincia il match! Parte bene l’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Doppio fallo dopo l’ace per l’italiana. Seconda palla. 30-15 Ace di Cocciaretto! 15-15 Il rovescio di Cocciaretto in uscita dal servizio finisce in rete. 15-0 Ottima prima vincente di Cocciaretto! 1-1 La seconda di Bencic è profonda e la risposta dell’italiana esce. Seconda palla. A-40 Servizio e dritto per Bencic. 40-40 Reagisce subito la svizzera con un dritto lungolinea che Cocciaretto può solo mandare in rete. 40-A PALLA BREAK!!! Ottima risposta di Cocciaretto, Bencic trova la rete! 40-40 Errore di Bencic sulla pressione di Cocciaretto con il dritto! 40-30 Il dritto di Cocciaretto esce dopo quello di Bencic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 1-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Ricomincia il match! Parte bene l’azzurra!

