4 Luglio Trump | Siamo nell' età dell' oro americana – Il video

Mentre ci avviciniamo al 250° anniversario della fondazione dell'America, Donald Trump celebra un periodo di rinascita e prosperità per gli Stati Uniti. Con un'economia fiorente, confini sicuri e un esercito potente, il paese si prepara a riscoprire il suo splendore. Un traguardo storico che segna il ritorno dell'età dell'oro americana, un capitolo di orgoglio e conquista da vivere insieme.

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2025 "Mentre ci avviciniamo al 250° anniversario della fondazione dell'America, esattamente tra un anno, stiamo creando un'economia che genera ricchezza per la classe media, un confine sovrano e sicuro e un esercito senza pari, senza eguali in nessun'altra parte del mondo. Siamo finalmente tornati nell'età dell'oro per l'America.", così Trump affacciato al balcone della Casa Bianca a fianco della moglie in occasione del 4 Luglio. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online