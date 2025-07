Pavard la partita a padel fa infuriare società e tifosi

Benjamin Pavard, protagonista di una partita di padel che ha infiammato il mondo nerazzurro, ha scatenato reazioni ardite tra soci e tifosi. Le sue parole di sfogo, pronunciate dopo Inter-Fluminense, avevano già acceso i riflettori, ma la recente foto in compagnia di amici e Theo Hernandez ha aggiunto pepe alla vicenda. Tutto normale? Non proprio, soprattutto se si considera che Pavard è attualmente nella lista degli infortunati della...

Le parole di sfogo pronunciate dal capitano – Lautaro Martinez – dopo Inter-Fluminense trovano nuovo pane per i loro denti. Questa volta a dare modo a queste di essere considerate ancor più veritiere ed indicate è stato Benjamin Pavard, di recente immortalato in una foto post partita di padel con alcuni amici, tra cui anche Theo Hernandez. Tutto nella norma si potrebbe dire, certo, ma non se al momento sei presente nella lista infortunati della società nerazzurra, che ha provveduto in seguito al riacutizzarsi del problema alla caviglia anche a farlo tornare a Milano e liberarlo dagli impegni del Mondiale per Club.