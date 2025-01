Dailymilan.it - Calciomercato Milan, sfumati 11 milioni: ora Santiago Gimenez è più lontano?

Ilperde gli 11in entrata dalla Champions League e adesso si complicano i piani sulpiù.Continua la caccia delall’attaccante di proprietà del Feyenoord, protagonista sia in positivo (per il goal realizzato) che in negativo (per l’infortunio muscolare rimediato) nella gara di Champions League contro il Lille. I rossoneri, però, dovranno fare a meno del tesoretto da 11di euro che avrebbero dovuto incassare dalla competizione europea, con il raggiungimento degli ottavi da parte del Diavolo.Il tonfo di Zagabria potrebbe, quindi, cambiare in negativo i piani didel, che adesso potrebbe non raggiungere più quota 35/36di euro, non accontentando, così, le richieste del club olandese per mettere a punto l’arrivo dell’attaccante messicano.