Bollicine Inter Lautaro formato Europa Un tris stende il Monaco Inzaghi quarto

L’pragmatica, quella che inaveva nascosto il suo volto macinando 1-0 con la forza della difesa, aspetta l’ultima del girone di Champions League (chiuso alposto) per innescare la modalità champagne. Annichilisce il, un 3-0 che va quasi stretto, e conquista ben più del punto che sarebbe stato sufficiente per arrivare direttamente agli ottavi. Si garantisce così di non disputare i fastidiosi playoff, piazzati in due slot infrasettimanali con nel mezzo il derby d’Italia. Era quel chevoleva. Un’intenzione ancor più chiara alla lettura delle formazioni. Le prove del martedì vengono ribaltate come un calzino nell’allenamento della mattinata di ieri, che trova conferma nell’undici iniziale: dentro i titolari, anche a costo di rischiare i diffidati Dumfries e Barella.