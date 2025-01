Abruzzo24ore.tv - Bandito armato di coltello minaccia cassiere e anziana, ma fugge a mani vuote

Chieti - Un tentativo di rapina è stato sventato ieri pomeriggio presso l'ufficio postale centrale di Francavilla al Mare, in via Duca degli Abruzzi. Un uomo,di, ha preso in ostaggio un'cliente e hato il, ma è stato costretto a fuggire senza bottino. Intorno alle 13:00, l'individuo, con il volto parzialmente nascosto, è entrato nell'ufficio postale. Si è avvicinato a un'in attesa del suo turno, l'ha afferrata e, utilizzandola come scudo, hato ilcon il, intimandogli di consegnare il denaro. Il dipendente ha risposto che la somma disponibile era esigua, costringendo il rapinatore a darsi alla fuga a piedi. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. L'allarme è stato lanciato al 112, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Francavilla e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti.