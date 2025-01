Babygirl | la scena finale è speculare rispetto a quella di apertura

Leggi su Cinefilos.it

: ladi, il thriller erotico elettrico di Halina Reijn con Nicole Kidman, approfondisce le complessità della sessualità femminile. Questo tema viene introdotto in modo molto chiaro nelladidel film, dove Romy e suo marito Jacob vengono mostrati mentre fanno l’amore.L’orgasmo simulato di Romy, in netto contrasto con il piacere genuino che in seguito cerca e trova in segreto, sottolinea la natura performativa del suo matrimonio. Questo tema viene esplorato in modo potente con la struttura del film stesso. Il primo sguardo ai desideri repressi di Romy e alle pressioni sociali che affronta preparano il terreno per una profonda esplorazione della scoperta di sé e della ricerca di un’intimità autentica.Ladidiè deliberatamente performativaLaintima si rivolge deliberatamente a Jacob più che a RomySecondo la regista diHalina Reijn, il film parla del “divario di orgasmo” tra uomini e donne (secondo IndieWire).