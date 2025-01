Avengers | Doomsday Chris Evans nega le recenti indiscrezioni sul suo ritorno | Sono felicemente in pensione

Leggi su Cinefilos.it

lesul suo: “in”Alla fine dell’anno scorso, The Wrap ha riferito chesarebbe tornato nell’MCU per il prossimo grande film evento dei Marvel Studios,. I fan si aspettavano chesi presentasse come Steve Rogers in: Secret Wars, ma è stato bello avere finalmente la conferma che la Sentinella della Libertà si sarebbe di nuovo vestito per l’azione.Non era la prima volta che sentivamo che erano in atto dei piani per ildinel ruolo, ma l’attore ha sempreto le voci, e continua a farlo! Nel profilo di Esquire del nostro nuovo Capitan America, Anthony Mackie, la star di Brave New World ha rivelato di aver contattatodopo la diffusione della notizia, ma di aver ricevuto una smentita.