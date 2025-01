Amica.it - Athena, figlia di Beatrice di York, omaggia la regina Elisabetta nel nome. Ma non è la prima

Laè stata un’icona del ventesimo e ventunesimo secolo. Nei suoi settant’anni di regno è stata amata, apprezzata, rispettata. In primis all’interno della della sua famiglia. Per questo molti dei suoi discendenti hanno scelto di renderle omaggio. Chiamando i figli come lei.didi, e quell’omaggio aL’ultima della serie è stata la piccola, ladidied Edoardo Mapelli Mozzi venuta al mondo il 22 gennaio (ma si è saputo solo il 29, una settimana dopo). La bambina, nata prematura, all’anagrafe risultaElizabeth Rose Mapelli Mozzi, con un evidente omaggio, nel secondo, alla bisnonna materna.Una scelta, quella dei genitori, pregna di consapevolezza: già ladella coppia, ai più conosciuta come Sienna, era stata chiamata ufficialmente Sienna Elizabeth per evidenzaire il legame – e il rispetto – verso la compianta sovrana.