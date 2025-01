Ilnapolista.it - Anche Ceferin a volte la imbrocca: la nuova Champions funziona, la vecchia formula era diventata noiosa

Alla finece l’ha fatta. La mini Super lega creata dalla Uefa ha avuto il suo successo. Ieri sera l’ultima giornata dellaLeague si può dire sia stata un successo. Un momento nostalgico per molti che ha catapultato gli amanti del pallone a quando con la “bolletta” in mano si guardava la “diretta gol” in attesa del gol fuori casa per poter incassare quei due euro “investiti”.Leggi: L’abbuffataha ricordato che lo spezzatino è buono solo a tavolaLa Superè un esperimento riuscitoOvviamente lasi pone su un altro livello. Qui ci interessa sottolineare come il cambio di format operato dalla Uefa abbiato. Oggi si parla di second screen e basta scorrere la propria time line per trovare sui social amici e conoscenti che per non perdersi un azione hanno allestito una postazione da regia televisiva.