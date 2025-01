Calciomercato.it - Agente Frattesi: “Idea mia muoverlo”. E parla anche di Lucca-Milan e Maldini

L’del centrocampista nerazzurro ha incontrato i dirigenti per la firma del rinnovo di due giovaniVertice in casa Inter per Beppe Riso,tra l’altro di Davide. Il procuratore ha incontrato i dirigenti nerazzurri per formalizzare il rinnovo dei giovani DePieri e Lavelli, poi all’uscita si è soffermato su alcuni nomi caldi.: “mia”. Edi– Calciomercato.it– “Oggi non abbiamoto di. L’Inter non ha mai voluto assolutamente darlo. Era più un’mia quella di. I contatti con la Roma? Sì, ma solo a inizio mercato. Ripeto: è stata un’mia, né di Davide né dell’Inter. Lui vuole restare all’Inter e lo hadetto. Se ne riparlerà in estate? Per adesso no. Ausilio ha detto che sono simpatico? Ha dettotroppo attivo,lui è simpatico”.