Aereo si schianta in Sud Sudan | 20 morti

Un tragico incidenteha scosso il Sud, con la morte di 20 persone e un solo superstite. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo di un piccolo, che si dirigeva verso la capitale, Juba. Il velivolo si èto nei pressi dei campi petroliferi, nell’area di Gatwech Bipal Both, vicino alla zona di Unità, un’area nota per la presenza di importanti impianti estrattivi.Le vittime dell’incidente erano principalmente lavoratori impiegati dalla Greater Pioneer Operating Company (GPOC), che utilizza regolarmente voli privati per il trasporto dei dipendenti verso i campi petroliferi. Il velivolo, noleggiato dalla GPOC, era operato da una compagnia locale, la Light Air Services Aviation Company.L’unico sopravvissuto è un ingegnere sud-ese, che è stato immediatamente trasportato in ospedale a Bentiu in gravi condizioni, ma ancora vivo.