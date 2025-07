Il dibattito dentro il Pd Lettera aperta a Biagioni | Le priorità per ripartire

Nel cuore del dibattito interno al PD, una lettera aperta a Marco Biagioni riaccende la discussione sulle priorità per ripartire con determinazione. Responsabili animati dal buon senso e necessità impellenti si confrontano per evitare soluzioni superficiali e superare le crisi passate. È un momento cruciale: bisogna oltrepassare lo smarrimento e riannodare le forze, affinché il partito possa ritrovare la strada giusta verso il futuro.

Scendono in campo i “responsabili animati dal buon senso“ ma anche portatori di necessità impellenti dentro il Pd per animare confronto profondo al fine di non arrivare a sintesi superficiali. “Bisogna superare la sindrome dell’8 settembre del ’43“ dice uno degli animatori del gruppo dei venti che ha scritto una lettera al segretario locale dem Marco Biagioni. “Quindi bisogna andare oltre lo smarrimento, riannodare le forze esistenti confrontandosi lealmente consci però della spinta che è stata espressa un anno fa quando ha vinto alle Comunali Ilaria Bugetti “. Venti firme sotto un appello circostanziato: sono personaggi conosciuti, esponenti ed elettori che si rifanno in gran parte all’area Bonaccini, distinguendosi però dai fedelissimi, riformisti, di Matteo Biffoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dibattito dentro il Pd . Lettera aperta a Biagioni: "Le priorità per ripartire"

In questa notizia si parla di: lettera - biagioni - dibattito - aperta

Il dibattito dentro il Pd . Lettera aperta a Biagioni: Le priorità per ripartire.

Il dibattito dentro il Pd . Lettera aperta a Biagioni: "Le priorità per ripartire" - Venti firme all’appello per un partito che si confronti più in profondità "forte di quanto messo in campo un anno fa con la vittoria alle Comunali". Come scrive lanazione.it

Lettera aperta del Pd al gruppo San Giovanni Civica - la Nazione - Arezzo, 04 maggio 2025 – Una lettera aperta indirizzata al gruppo consiliare "San Giovanni Civica", nonché la principale forza opposizione in consiglio comunale è stata "inviata" dal Partito ... Segnala lanazione.it