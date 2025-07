Straordinari e incentivi ma l?accordo non piace ai medici del 118 | Noi presi in giro

L’accordo sugli incentivi per i medici del 118 ha scatenato reazioni contrastanti: mentre la Regione propone 30 euro l’ora per lo straordinario estivo, i medici mostrano insoddisfazione, sentendosi presi in giro. Una proposta che, invece di risolvere, rischia di acuire le tensioni e mettere in discussione la fiducia nel sistema. La questione resta aperta: quali saranno le prossime mosse?

Incentivi di 30 euro l?ora per i medici del 118 che nel corso dell?estate faranno del lavoro straordinario: l?accordo ponte siglato in Regione - che porterebbe il compenso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Straordinari e incentivi, ma l?accordo non piace ai medici del 118: «Noi presi in giro»

