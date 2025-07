Esercitazione militare nel Golfo | Prove di sicurezza marittima

Due giorni intensi di esercitazione nel Golfo, simbolo di un impegno condiviso per la sicurezza marittima europea. Per la prima volta sotto guida italiana, questa attività ha rappresentato un passaggio fondamentale nella strategia dell’UE, rafforzando la collaborazione tra civili e militari per proteggere i nostri interessi marittimi. Un passo avanti verso un mare più sicuro e unito.

Due giorni all'insegna della sicurezza marittima con l'esercitazione europea (svolta per la prima volta a guida italiana) organizzata nelle acque del golfo. L'attività, passaggio fondamentale per la nuova strategia dell'Unione Europea per la Sicurezza marittima, aveva come obiettivo il rafforzamento della cooperazione tra civili e militari impegnati nella salvaguardia degli interessi marittimi comuni. L'esercitazione era organizzata dall'Italia come nazione al comando di Euromarfor (Emf) ed è stata coordinata dalla Marina Militare attraverso il Comando in capo della squadra navale. Coinvolti nell'attività di addestramento personale e formazioni navali della Marina, Guardia Costiera Spezia, delle centrali operative delle nazioni appartenenti a Emf e agenzie europee specializzate nella sicurezza marittima (Efca, Frontex ed Emsa).

