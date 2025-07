Parco delle Comunanze | C’è ancora degrado

Nel 2020, il sogno di una rinascita per il Parco delle Comunanze sembrava a portata di mano. Promesse di spazi verdi rinnovati e accessibili avevano acceso speranze nella comunità. Tuttavia, a cinque anni di distanza, quell’ambizione si scontra con un triste degrado, tra erbacce e incuria. Paolo Brandi denuncia: è ora di agire, perché un luogo così prezioso merita rispetto e attenzione, e non può restare un’area dimenticata.

Era il 2020 quando la Giunta comunale approvava la delibera per la riqualificazione del Parco delle Comunanze, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla cittadinanza uno spazio verde attrezzato, accogliente e fruibile da tutti. A distanza di cinque anni, però, quello che doveva essere un simbolo di rinascita urbana appare oggi come un’area abbandonata, sopraffatta da erbacce, incuria e mancanza di manutenzione". A parlare è Paolo Brandi capogruppo del gruppo di minoranza di Rinascimento Castiglionese. "Con l’estate ormai nel pieno e le temperature elevate, il parco — che dovrebbe rappresentare un punto di ristoro e socialità per famiglie, bambini e anziani — si presenta in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco delle Comunanze: "C’è ancora degrado"

Un parco, ma ’na giungla! Le Comunanze? Più che frescura, ’na frascaia! - E invece, quel sogno di verde e serenità si è trasformato in una giungla di erbacce e abbandono. Castiglion Fiorentino, un tempo fiero del suo parco, ora si trova davanti a una sfida: recuperare il cuore verde della città e far tornare a splendere quella promessa di benessere per tutti.

