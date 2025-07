Il futuro dell’Ac Prato Taiti | Un milione di euro entro il 18 o salta tutto In campo due imprenditori

Il futuro dell'Ac Prato si gioca sul filo del rasoio, con un milione di euro da raccogliere entro il 18 per evitare il fallimento. Dopo le parole di Massimo Taiti nel convegno di ieri, si fa strada una nuova speranza: due imprenditori locali stanno prendendo in mano le sorti della squadra. La partita è aperta e tutto può ancora cambiare.

Eppur qualcosa si muove. E adesso è chiaro a tutti, dopo quanto dichiarato pubblicamente da Massimo Taiti durante il convegno di ieri tenutosi presso il Salone del Consiglio Comunale. Al termine dell'incontro, sollecitato da uno dei tifosi della Curva Ferrovia Matteo Ventisette, il vicepresidente della Figc Toscana ha spiegato senza troppi giri di parole cosa sta accadendo in questi giorni attorno all' Ac Prato. "Due imprenditori locali, dei quali non posso fare il nome per ovvie questioni di riservatezza, nella giornata di martedì verseranno 100 mila euro ciascuno. L'obiettivo è quello di arrivare a quota un milione di euro entro il 18 luglio, coinvolgendo altri soggetti della cittĂ .