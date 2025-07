L’omicidio a Sant’Ermo Il caso arriva in aula Indagato davanti al gup

Il caso dell’omicidio di Sant’Ermo si avvicina a una svolta decisiva: Kristian Emanuele Nannetti, il 34enne accusato di aver tolto la vita a Flavia Mello, comparirà davanti al gup il 17 settembre. Assistito dall’avvocato Calderani, l’uomo si trova ora alle prese con accuse gravissime di omicidio e occultamento di cadavere. La scena si prepara a svelare i dettagli di un caso che ha sconvolto la comunità e ancora tiene col fiato sospeso l’Italia.

Kristian Emanuele Nannetti, 34 anni, comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa il prossimo 17 settembre. All’uomo, assistito dall’avvocato Massimiliano Calderani, la procura contesta il reato di omicidio e occultamento di cadavere. La fissazione dell’udienza – si apprende – è stata notificata alle parti nelle ore scorse. Le indagini preliminari invece erano già chiuse da settimane sull’uccisione di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, brasiliana, residente a Pontedera. Il pm, dopo avere depositato l’atto di conclusione delle indagini, ha proceduto pochi giorni fa anche con un nuovo interrogatorio dell’indagato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio a Sant’Ermo. Il caso arriva in aula. Indagato davanti al gup

In questa notizia si parla di: omicidio - davanti - sant - ermo

"La Legge è uguale per tutti?", striscioni e polemiche davanti al Tribunale nella manifestazione per l'omicidio Paganelli - Lunedì mattina, circa trenta manifestanti si sono riuniti davanti al Tribunale di Rimini, rispondendo a un appello lanciato online a sostegno di Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto oltre un anno e mezzo fa.

L’omicidio a Sant’Ermo. Il caso arriva in aula. Indagato davanti al gup; Uccisa a coltellate e gettata in una cisterna: l'assassino individuato grazie a google maps; Uccisa nel casolare, l’arrestato: dai guai con i vicini al ritorno a Casciana. Un lutto ha segnato la sua vita.

L’omicidio di Flavia a Sant’Ermo: "Ero da solo, nessuno mi ha aiutato" - Chiuse le indagini sull’uccisione della Mello Agonigi: l’udienza preliminare non è ancora stata fissat ... Lo riporta msn.com

L’omicidio di Sant’Ermo, l’autopsia. “Venti ferite sul corpo di Flavia” - la Nazione - Flavia per raggiungere Sant’Ermo ed andare a casa del 34 enne. Riporta lanazione.it