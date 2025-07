a scuola di salvataggio il nuovo progetto asso forma piccoli soccorritori

Arezzo si anima con un nuovo entusiasmante progetto: "Asso – A Scuola di SOccorso". La Misericordia di Arezzo investe sui giovani, trasformandoli in piccoli eroi pronti a intervenire con coraggio e competenza in situazioni di emergenza. Questa iniziativa coinvolge scuole di ogni livello, offrendo formazione pratica e teorica per creare una generazione più consapevole e preparata. I risultati parlano chiaro: già tre casi di cronaca sono stati affrontati con successo grazie a questi futuri soccorritori.

AREZZO La Misericordia di Arezzo continua a distinguersi per il suo impegno nella formazione e nella sensibilizzazione dei cittadini, a partire dai più giovani. Fiore all'occhiello di questo impegno è il progetto " Asso – A Scuola di SOccorso ", che da anni entra nelle scuole di ogni ordine e grado per insegnare ai bambini come comportarsi in caso di emergenza. Un'iniziativa che non si limita alla teoria: sono già tre i casi di cronaca nell'aretino in cui bambini formati nell'ambito del progetto sono riusciti a prestare aiuto concreto a un familiare adulto colto da malore. Episodi che dimostrano quanto la formazione precoce possa fare la differenza, trasformando la paura in lucidità e le nozioni apprese in gesti salvavita.