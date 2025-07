studenti imprenditori del futuro premio cna ai ragazzi biturgensi

Gli studenti della terza B del liceo "San Bartolomeo" di Arezzo hanno conquistato il premio "Imprenditori del futuro" di CNA, dimostrando talento e creatività. Con il progetto innovativo di "Pasidù, l’orsacchiotto che cresce con te", hanno mostrato come l'imprenditorialità possa nascere anche tra i più giovani. Questa vittoria non è solo un riconoscimento, ma un segnale forte: il futuro dell’innovazione parte da qui, dai nostri giovani.

di Claudio Roselli Sono stati gli studenti della classe terza B del liceo delle scienze umane "San Bartolomeo" ad aggiudicarsi il premio "Imprenditori del futuro", iniziativa di Cna Arezzo che ha coinvolto cinque istituti secondari superiori della provincia, uno per comprensorio. Assistiti dal dirigente Fabrizio Bianchi e dalla professoressa Martina Menichella, i ragazzi hanno realizzato il progetto "Pasidù, l'orsacchiotto che cresce con te": si tratta di un pelouche sensoriale ideato per bambini dai 2 ai 6 anni con neurodivergenze o difficoltà del sonno. Grande la soddisfazione per il liceo "San Bartolomeo", al di là della vittoria ottenuta: "I ragazzi hanno svolto un lavoro egregio a livello di economia circolare con riutilizzo di prodotti tessili e attenzione per l'inclusione dei bambini con difficoltà – ha sottolineato il dirigente Bianchi – quindi ho apprezzato molto il loro impegno e la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti delle persone più fragili.